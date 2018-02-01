Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации
Президент приехал в Храм Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной избрания главой Русской православной церкви. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:
Владимир Путин по традиции приехал 1 февраля к патриарху Кириллу, чтобы поздравить его с девятой годовщиной интронизации. Президент России и предстоятель Русской православной церкви встретились в Храме Христа Спасителя.
Путин подарил патриарху — еще одна традиция - букет белых роз и обсудил за чаем прошедший Архиерейский собор РПЦ.
- Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло, - сказал президент. - И прошло на таком уровне и с таким результатом! Спасибо вам большое.