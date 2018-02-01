Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации

1 Февр. 2018 2018-02-01T14:36:13+03:00

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Владимир Путин по традиции приехал 1 февраля к патриарху Кириллу, чтобы поздравить его с девятой годовщиной интронизации. Президент России и предстоятель Русской православной церкви встретились в Храме Христа Спасителя.

Путин подарил патриарху — еще одна традиция - букет белых роз и обсудил за чаем прошедший Архиерейский собор РПЦ.

- Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло, - сказал президент. - И прошло на таком уровне и с таким результатом! Спасибо вам большое.