2018-02-01T14:36:13+03:00
Политика

Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации

Президент приехал в Храм Христа Спасителя
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной избрания главой Русской православной церкви. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной избрания главой Русской православной церкви. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин по традиции приехал 1 февраля к патриарху Кириллу, чтобы поздравить его с девятой годовщиной интронизации. Президент России и предстоятель Русской православной церкви встретились в Храме Христа Спасителя.

Путин подарил патриарху — еще одна традиция - букет белых роз и обсудил за чаем прошедший Архиерейский собор РПЦ.

- Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло, - сказал президент. - И прошло на таком уровне и с таким результатом! Спасибо вам большое.

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