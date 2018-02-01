2018-02-01T15:48:35+03:00
Экономика

Центробанк отметил рост объемов вывода денег за границу через компании малого бизнеса

Замглавы ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщил, что банковский сектор почти перестал оказывать услуги по обналичиванию средств
Екатерина БОЛГОВА
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Центробанк отметил рост объемом вывода за рубеж денег через малый бизнесЦентробанк отметил рост объемом вывода за рубеж денег через малый бизнесФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Банк России отметил рост объемов вывода денег за границу при помощи компаний малого и микробизнеса. Как заявил замглавы ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, банковский сектор почти перестал оказывать услуги по обналичиванию средств.

"Этот механизм перешел в менее регулируемые сектора, организованную торговлю, крупнейшие магазины... В последнее время наблюдается активизация использования для проведения сомнительных сделок операций малого и микробизнеса", - сказал Скобелкин на встрече с главами российских банков.

Он отметил, что на базе "ФинЦЕРТа" (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) регулятор планирует сформировать центр компетенции по информационной безопасности для финансовой сферы.

"В настоящее время информационный объем с "ФинЦЕРТом" осуществляют 590 организаций, в том числе 420 кредитных. Наша задача- на базе "ФинЦЕРТа" создать центр компетенции по информационной безопасности для всего финансово-кредитного сектора", - сказал Скобелкин, передает ТАСС.

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