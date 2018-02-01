2018-02-01T15:56:32+03:00
Политика

Глава МИД Италии назвал Россию надежным поставщиком газа

Анджелино Альфано отметил, что даже в трудные времена отношения между Италией и Россией имеют особый характер
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Глава МИД Италии Анджелино АльфаноГлава МИД Италии Анджелино АльфаноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД Италии Анджелино Альфано назвал Россия надежным торговым партнером и поставщиком газа, а свою страну - аккуратным плательщиком.

«Даже во времена холодной войны российский газ использовался для отопления жилищ итальянских граждан. Мы намерены продолжать эту добрую традицию», - сказал Альфано по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Он отметил, что на переговорах они уделили особое внимание теме развития торгово-экономических связей и увеличению объемов взаимных экспортных поставок. Так, российско-итальянский Совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству он назвал "своего рода двигателем этих двусторонних связей".

"У нас есть все предпосылки для активного продвижения по этому пути. Даже в трудные времена отношения между Италией и Россией имели и продолжают иметь особый характер",- добавил Альфано, передает ТАСС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»