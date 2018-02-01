Глава МИД Италии назвал Россию надежным поставщиком газа
Глава МИД Италии Анджелино Альфано назвал Россия надежным торговым партнером и поставщиком газа, а свою страну - аккуратным плательщиком.
«Даже во времена холодной войны российский газ использовался для отопления жилищ итальянских граждан. Мы намерены продолжать эту добрую традицию», - сказал Альфано по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Он отметил, что на переговорах они уделили особое внимание теме развития торгово-экономических связей и увеличению объемов взаимных экспортных поставок. Так, российско-итальянский Совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству он назвал "своего рода двигателем этих двусторонних связей".
"У нас есть все предпосылки для активного продвижения по этому пути. Даже в трудные времена отношения между Италией и Россией имели и продолжают иметь особый характер",- добавил Альфано, передает ТАСС.