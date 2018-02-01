2018-02-01T18:58:11+03:00
Общество

Умер экс-главред программы «Время» Виктор Любовцев

Советскому телеведущему было 84 года
Алексей КАРЕЛИН
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Любовцев снял 19 документальных фильмов, побывал в 30 странах мира и за репортерскую работу получил Государственную премию СССРЛюбовцев снял 19 документальных фильмов, побывал в 30 странах мира и за репортерскую работу получил Государственную премию СССРФото: YouTube
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На 85-м году жизни скончался известный советский политобозреватель, член Международной академии телевидения и радио, заслуженный работник культуры Виктор Любовцев. О его смерти сообщили «Первому каналу» близкие родственники.

Любовцев родился 13 мая 1933 года в городе Ефремове, что в Тульской области. Окончил славянское отделение МГУ и в 1955 году стал радиожурналистом Всесоюзного радио. С 1965 по 1970 годы Любовцев руководил корпунктом Советского радио и телевидения в Польше, затем перешел в редакцию программы «Время». Там он от рядового сотрудника поднялся до руководителя редакции, которым отработал шесть лет. На последнем месте работы Любовцев возглавлял дирекции информвещания ОАО «ACT».

Любовцев снял 19 документальных фильмов, побывал в 30 странах мира и за репортерскую работу получил Государственную премию СССР, а позже орденом Дружбы.

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