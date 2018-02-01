2018-02-01T20:33:41+03:00
Спорт

Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018

В список вошли 79 человек, в том числе 33 спортсмена
Дарья ИВАШКИНА
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В четверг, 1 февраля, состоялось заседание исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), по итогам которого был утвержден состав российской делегации на зимние Паралимпийские игры, которые пройдут в марте в южнокорейском Пхенчхане. В список вошли 79 человек, в том числе 33 спортсмена, а также семеро сопровождающих для атлетов с нарушением зрения.

Стоит отметить, что именно этот перечень будет отправлен Международному паралимпийскому комитету (МПК). А 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников Паралимпиады-2018.

Кстати, напомним, ранее МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе прошлого года. В связи с этим на Играх 2018 года наши паралимпийцы смогут выступить только под нейтральным флагом.

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