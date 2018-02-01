МВФ против повышения зарплат на Украине
Повышение заработных плат на Украине может оказать негативное влияние на экономику страны. Такое мнение высказал постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в республике Йоста Люнгман.
По его словам, увеличение оплаты труда должно сопровождаться ростом производительности. В МВФ также считают, что власти Украины контролировали уровень зарплат.
«Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики», - цитирует слова Люнгмана УНИАН.
Отметим, что согласно закону о государственном бюджете на 2018 год правительство республики планирует рассмотреть возможность повышения минимальной заработной платы с 3 тысяч 723 гривен до 4 тысяч 200 гривен.
Ранее стало известно, что МВФ не возобновит финансирование Украины до тех пор, пока в стране не будет принят закон об Антикоррупционном суде, а цены на газ не будут повышены до рыночного уровня.
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