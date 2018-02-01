МВФ против повышения зарплат на Украине

1 Февр. 2018 2018-02-01T23:25:04+03:00

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Повышение заработных плат на Украине может оказать негативное влияние на экономику страны. Такое мнение высказал постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в республике Йоста Люнгман.

По его словам, увеличение оплаты труда должно сопровождаться ростом производительности. В МВФ также считают, что власти Украины контролировали уровень зарплат.

«Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики», - цитирует слова Люнгмана УНИАН.

Отметим, что согласно закону о государственном бюджете на 2018 год правительство республики планирует рассмотреть возможность повышения минимальной заработной платы с 3 тысяч 723 гривен до 4 тысяч 200 гривен.

Ранее стало известно, что МВФ не возобновит финансирование Украины до тех пор, пока в стране не будет принят закон об Антикоррупционном суде, а цены на газ не будут повышены до рыночного уровня.