США вывели из-под санкций глав спецслужб РФ на время переговоров в Вашингтоне

2 Февр. 2018 2018-02-02T08:46:27+03:00

Российские чиновники, попавшие под санкции, смогли приехать в Вашнгтон для переговоров с коллегами

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В отношении руководителей спецслужб России на время приостановлено действие одной категории американских санкций. Эту информацию подтвердила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Она пояснила, каким образом смог состояться визит в Вашингтон глав Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и ФСБ Александра Бортникова, а также начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил Игоря Коробова. По ее словам, в вопросах национальной безопасности США могу отменять действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы.

«Несмотря на множество разногласий с правительством России, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них - это борьба с терроризмом и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ)», - цитирует ТАСС слова Науэрт.

Она отказалась раскрывать детали въезда Нарышкина, Бортникова и Коробова в США, пояснив, что предавать огласке визовые решения запрещает законодательство.