2018-02-02T07:41:25+03:00
Политика

Минобороны опубликовало исторические документы о защите Сталинграда

В разделе представлены наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза и описания подвигов бойцов Красной Армии
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Боевой листок Управления военной комендатуры Сталинградского водного района от 7 ноября 1942 годаБоевой листок Управления военной комендатуры Сталинградского водного района от 7 ноября 1942 годаФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

На официальном сайте министерства обороны появился раздел, в котором собраны архивные документы, посвященные 75-й годовщине обороны Сталинграда от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны.

"Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии - защитникам города", - сообщила пресс-служба ведомства.

А также на сайте можно ознакомиться с описаниями подвигов сержанта Якова Павлова и младшего лейтенанта Василия Зайцева, который уничтожил 225 врагов за два с лишним месяца уличных боев.

Основная часть исторических документов представляет собой выпуски фронтовой газеты "На разгром врага" 13-й гвардейской стрелковой дивизии, представленные за полгода самых тяжелых боев под Сталинградом.

Кроме того, опубликована написанная от руки телеграмма-донесение командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В сети опубликовали спойлеры восьмого сезона «Игры престолов»
Синоптики предупреждают москвичей о феноменальных снегопадах
Политолог назвал реакцию Рады на польский закон попыткой занять жесткую позицию
Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале финансового года
Пьяный студент выжил после падения на рельсы в московском метро
Двое мужчин погибли под колесами пригородной электрички в Подмосковье
"Барселона" выиграла у "Валенсии" 1:0 в первом полуфинале Кубка Испании
Глава МИД КНДР обратился в ООН с требованием отреагировать на «опасные игры» США
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков
В Совфеде назвали позором для Макларена и WADA решение CAS по российским спортсменам
В 2018 году в России планируется выдать больше семи тысяч жилищных сертификатов
В Китае появилась вакансия, на которую претендуют три тысячи человек
Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов