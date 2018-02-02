Минобороны опубликовало исторические документы о защите Сталинграда

2 Февр. 2018 2018-02-02T07:41:25+03:00

Боевой листок Управления военной комендатуры Сталинградского водного района от 7 ноября 1942 года Фото: Минобороны РФ

В разделе представлены наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза и описания подвигов бойцов Красной Армии

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На официальном сайте министерства обороны появился раздел, в котором собраны архивные документы, посвященные 75-й годовщине обороны Сталинграда от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны.

"Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии - защитникам города", - сообщила пресс-служба ведомства.

А также на сайте можно ознакомиться с описаниями подвигов сержанта Якова Павлова и младшего лейтенанта Василия Зайцева, который уничтожил 225 врагов за два с лишним месяца уличных боев.

Основная часть исторических документов представляет собой выпуски фронтовой газеты "На разгром врага" 13-й гвардейской стрелковой дивизии, представленные за полгода самых тяжелых боев под Сталинградом.

Кроме того, опубликована написанная от руки телеграмма-донесение командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.