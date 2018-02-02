Минобороны опубликовало исторические документы о защите Сталинграда
На официальном сайте министерства обороны появился раздел, в котором собраны архивные документы, посвященные 75-й годовщине обороны Сталинграда от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны.
"Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии - защитникам города", - сообщила пресс-служба ведомства.
А также на сайте можно ознакомиться с описаниями подвигов сержанта Якова Павлова и младшего лейтенанта Василия Зайцева, который уничтожил 225 врагов за два с лишним месяца уличных боев.
Основная часть исторических документов представляет собой выпуски фронтовой газеты "На разгром врага" 13-й гвардейской стрелковой дивизии, представленные за полгода самых тяжелых боев под Сталинградом.
Кроме того, опубликована написанная от руки телеграмма-донесение командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.