Глава МИД КНДР обратился в ООН с требованием отреагировать на «опасные игры» США
Министр иностранных дел Северной Кори Ли Ён Хо обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием принять меры в отношении "опасных игр" США на Корейском полуострове.
«В том случае, если таким трудом достигнутая атмосфера улучшения межкорейских отношений и смягчения напряженности будет подорвана из-за происков США, которые стягивают вооружение для ведения ядерной войны на Корейский полуостров и в районы рядом с ним, Вашингтон никогда не сможет уйти от ответственности за это», - говорится в заявлении главы МИД КНДР, передает агентство ЦТАК.
По мнению Ли Ён Хо, ООН не должна молчать по поводу деятельности Вашингтона, которая
может "втянуть весь мир в ядерную катастрофу".
Также северокорейский министр обратил внимание на заявление американской стороны о продолжении в будущем совместных учений американских и южнокорейских военнослужащих, приостановленных на время Олимпиады в Пхёнчхане.