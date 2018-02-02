2018-02-02T10:08:40+03:00
В мире

Глава МИД КНДР обратился в ООН с требованием отреагировать на «опасные игры» США

По словам Ли Ён Хо, Пхеньян не оставит без ответа действия Соединенных Штатов на Корейском полуострове
Екатерина БОЛГОВА
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МИД КНДР потребовал от ООН отреагировать на "опасные игры" СШАМИД КНДР потребовал от ООН отреагировать на "опасные игры" СШАФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Северной Кори Ли Ён Хо обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием принять меры в отношении "опасных игр" США на Корейском полуострове.

«В том случае, если таким трудом достигнутая атмосфера улучшения межкорейских отношений и смягчения напряженности будет подорвана из-за происков США, которые стягивают вооружение для ведения ядерной войны на Корейский полуостров и в районы рядом с ним, Вашингтон никогда не сможет уйти от ответственности за это», - говорится в заявлении главы МИД КНДР, передает агентство ЦТАК.

По мнению Ли Ён Хо, ООН не должна молчать по поводу деятельности Вашингтона, которая

может "втянуть весь мир в ядерную катастрофу".

Также северокорейский министр обратил внимание на заявление американской стороны о продолжении в будущем совместных учений американских и южнокорейских военнослужащих, приостановленных на время Олимпиады в Пхёнчхане.

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