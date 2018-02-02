Глобальное потепление может убить всех белых медведей

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:39:06+03:00

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За последние 10 лет популяция белых медведей в Арктике сократилась на 40%. Ученые объясняют это глобальным потеплением, которое усложнило медведям добычу пищи. Особи охотятся преимущественно на льду.

Эколог из калифорнийского университета в Санта-Крузе Энтони Пагано рассказал о двухлетнем наблюдении за девятью белыми медведями. Из-за осложнений с поиском пищи активность особей увеличилась, как и метаболизм.

Прикрепленные к животным датчики показали рост обмена веществ в 1,6 раза. При этом потребление богатой жирами пищи сократилось. За 10 дней наблюдения пять животных похудели на 10%. Иными словами, медведи голодают. Дефицит энергии сокращает продолжительность жизни более чем половины популяции, пишет Science.

Если ситуация не изменится, белые медведи исчезнут как вид в ближайшие два десятилетия.