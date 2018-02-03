2018-02-03T06:45:56+03:00
Общество

Умер экс-солист группы The Temptations Деннис Эдвардс

Деннис Эдвардс умер в США за два дня до своего 75-летия [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Деннис ЭдвардсДеннис ЭдвардсФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США умер обладатель премии Grammy , певец, бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс. Об этом сообщил менеджер музыканта Тоби Людвиг .

По его словам, Эдвардс ушел из жизни в ночь на пятницу больнице в Чикаго из-за осложнений менингита. Он не дожил до своего 75-летия всего два дня, передает агентство Reuters .

Деннис Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в Фэрфилде, штат Алабама. Он стал известен как солист основанного в 1960-м мужского вокального коллектива The Temptations. Вместе с группой Эдвардс был трижды удостоен премии Grammy.

Temptations - Papa was a Rollin Stone (1972) .The Temptations on Soul Train in 1972, performing "Papa was a Rollin' Stone"

В 1977 году он покинул группу и начал сольную карьеру. Исполнял песни преимущественно в жанре соул, ритм-н-блюз, поп и диско. В восьмидесятых он несколько раз возвращался в The Temptations, но коллектив уже не пользовался таким успехом, как раньше.

В 1989 году Деннис Эдвардс был включен в американский Зал славы рок-н-ролла.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мадридский "Реал" поднимет годовой оклад Криштиану Роналду до 30 миллионов евро
Украина резко увеличила экспорт шмелей в Европу
Путин обсудил с Назарбаевым прошедший в Сочи конгресс по Сирии
МОК обсудил вопрос допуска россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан
ФАС взяла под контроль цены на бензин
Страны ЕАЭС договорились о едином пороге беспошлинной интернет-торговли
Эксперты ООН сообщили о поставках оружия из КНДР в Сирию
Илон Маск переименовал огнеметы для зомби-апокалипсиса в «неогнеметы»
YouTube решил помечать видео государственных СМИ
Поезд насмерть сбил женщину на станции «Полянка» московского метро
Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель
Джанет Йеллен покидает пост главы Федеральной резервной системы США
В США учительница наступила на чернокожую школьницу, объясняя суть рабства
Белый дом заявил о намерении ужесточить контроль за ФБР
Израиль нанес авиаудары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа
Президент Финляндии в 69 лет в третий раз стал отцом
Погода в Москве на 3 февраля 2018 года: на столицу обрушится сильный снегопад и метель
Посол РФ: США сделали из России «страшилку» для оправдания гонки вооружений
Российские космонавты установили новый рекорд пребывания в открытом космосе
Левашов в суде Коннектикута не признал свою вину
Пушков предостерег США от открытия очередного «ящика Пандоры»
Посольство РФ В США выясняет местонахождение Левашова
Умер отец посла США в РФ Джона Хантсмана
Глава Пентагона встретился с министром обороны Украины
Украина из-за антироссийских санкций потеряла половину ВВП
Подозреваемого в хакерстве россиянина экстрадировали из Испании в США