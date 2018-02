Умер экс-солист группы The Temptations Деннис Эдвардс

В США умер обладатель премии Grammy , певец, бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс. Об этом сообщил менеджер музыканта Тоби Людвиг .

По его словам, Эдвардс ушел из жизни в ночь на пятницу больнице в Чикаго из-за осложнений менингита. Он не дожил до своего 75-летия всего два дня, передает агентство Reuters .

Деннис Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в Фэрфилде, штат Алабама. Он стал известен как солист основанного в 1960-м мужского вокального коллектива The Temptations. Вместе с группой Эдвардс был трижды удостоен премии Grammy.

Temptations - Papa was a Rollin Stone (1972) .The Temptations on Soul Train in 1972, performing "Papa was a Rollin' Stone"