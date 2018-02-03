Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом, победив Финляндию

3 Февр. 2018 2018-02-03T12:11:00+03:00

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В Хабаровске в субботу, 3 февраля, был сыгран полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом. Россия, хозяева турнира, играла со сборной Финляндии.

Россияне одержали уверенную победу со счетом 7:2. Голы у россиян забии Алмаз Миргазов (8,53 минуты), Сергей Ломанов (2), Максим Ишкельдин (18), Евгений Дергаев (22), Андрей Прокопьев (40), Вадим Чернов (52), Артем Бондаренко (74). В сборной Финляндии точные удары на счету Юхо Лиукконена (29) и Теему Мяятя (90).

Во втором полуфинальном поединке чемпионата мира сыграют команды Швеции и Казахстана. Победитель этой встречи сразится с командой России в матче за "золото" турнира. Отметим, что в четвертьфинале ЧМ наши одержали победу над Германией со счетом 26:1.