3 Февр. 2018 2018-02-03T14:31:55+03:00

Страдающая от сильных болей Леди Гага отменила 10 концертов своего мирового тура Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Певица Леди Гага отменила 10 заключительных концертов своего мирового тура, включая шоу в Берлине, Париже и Лондоне. Решение было принято в соответствии с рекомендациями врачей: артистка страдает от хронического заболевания, характеризующегося сильными болями.

За день до концерта в столице Великобритании на странице певицы в Твиттер появилось оповещение о том, что она приняла «тяжелое решение» отменить выступления.

«Леди Гага страдает от сильных болей, которые существенно ограничили ее способность выступать вживую», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что артистка находится под наблюдением профессиональных медиков, которые делают все необходимое для того, чтобы Леди Гага продолжила радовать фанатов своими выступлениями в ближайшие годы.

Сама певица отметила, что «не находит слов», чтобы описать все «опустошение» от принятого решения.

Ранее у Леди Гаги была диагностирована Фибромиалгия — хронические скелетно-мышечные боли, причины которых на данный момент малоизучены.