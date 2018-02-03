Страдающая от сильных болей Леди Гага отменила 10 концертов своего мирового тура
Певица Леди Гага отменила 10 заключительных концертов своего мирового тура, включая шоу в Берлине, Париже и Лондоне. Решение было принято в соответствии с рекомендациями врачей: артистка страдает от хронического заболевания, характеризующегося сильными болями.
За день до концерта в столице Великобритании на странице певицы в Твиттер появилось оповещение о том, что она приняла «тяжелое решение» отменить выступления.
«Леди Гага страдает от сильных болей, которые существенно ограничили ее способность выступать вживую», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что артистка находится под наблюдением профессиональных медиков, которые делают все необходимое для того, чтобы Леди Гага продолжила радовать фанатов своими выступлениями в ближайшие годы.
Сама певица отметила, что «не находит слов», чтобы описать все «опустошение» от принятого решения.
Ранее у Леди Гаги была диагностирована Фибромиалгия — хронические скелетно-мышечные боли, причины которых на данный момент малоизучены.