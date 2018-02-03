2018-02-03T21:33:55+03:00
Общество

Главред «Спаса» опроверг слухи о том, что директор телеканала избил сотрудника

Андрей Багров считает символичным тот факт, что «этот вброс появился ровно в те дни», когда «Спас» установил рекорд по аудиторным показателям
Денис СУХОВ
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Борис КорчевниковБорис КорчевниковФото: EAST NEWS
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Слухи о том, что генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников избил на совещании одного из сотрудников, не соответствуют действительности и являются «вбосом».

Такое мнение выразил главный редактор телеканала Андрей Багров.

«Конечно, эта новость не лучший повод для поднятия настроения хмурым зимним субботним днем. Ничего, кроме смеха, она вызвать не может, и смеются сейчас все сотрудники канала и, думаю, все те, кто хоть сколько-нибудь знают Бориса», - цитирует Багрова РИА Новости.

По мнению главреда, весьма символичным является тот факт, что «вброс появился ровно в те дни, когда «Спас» установил абсолютный рекорд по аудиторным показателям за всю историю канала».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что редактор архива телеканала обратился в больницу с побоями. При этом он пояснил, что получил от Корчевникова несколько ударов в ходе конфликта, который разгорелся кабинете гендиректора «Спаса». Отмечалось, что пострадавший не стал подавать заявление в полицию.

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