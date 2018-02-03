Главред «Спаса» опроверг слухи о том, что директор телеканала избил сотрудника
Слухи о том, что генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников избил на совещании одного из сотрудников, не соответствуют действительности и являются «вбосом».
Такое мнение выразил главный редактор телеканала Андрей Багров.
«Конечно, эта новость не лучший повод для поднятия настроения хмурым зимним субботним днем. Ничего, кроме смеха, она вызвать не может, и смеются сейчас все сотрудники канала и, думаю, все те, кто хоть сколько-нибудь знают Бориса», - цитирует Багрова РИА Новости.
По мнению главреда, весьма символичным является тот факт, что «вброс появился ровно в те дни, когда «Спас» установил абсолютный рекорд по аудиторным показателям за всю историю канала».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что редактор архива телеканала обратился в больницу с побоями. При этом он пояснил, что получил от Корчевникова несколько ударов в ходе конфликта, который разгорелся кабинете гендиректора «Спаса». Отмечалось, что пострадавший не стал подавать заявление в полицию.