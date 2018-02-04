4 Февр. 2018 2018-02-04T13:40:35+03:00

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Боец смешанного стиля (MMA) Тимоти Вудс отправил сам себя в нокаут в поединке с Тимом Кароном, который состоялся в рамках турнира CES MMA 48.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на второй минуте боя соперники сошлись в клинче. В этот момент Вудс решил бросить Карона на ковер: он выполнил подсечку, однако во время падения ударился подбородком о настил, из-за чего сам отправился в нокаут.

Причем Тим Карон даже не понял, что произошло, и принялся добивать потерявшего сознание оппонента. Однако рефери остановил поединок, присудив победу Карону. А вот Вудса пришлось уносить с ринга на носилках, сообщает Zombie Prophet.

Боец ММА нокаутировал сам себя .

Кстати, напомним, недавно необычный случай произошел во время боя за звание чемпиона мира по двум версиям - WBC и IBF. Тогда один из боксеров ударил судью в лицо.