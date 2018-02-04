4 Февр. 2018 2018-02-04T15:20:51+03:00

Около тысячи сторонников Саакашвили проводят «Марш за будущее» в Киеве Фото: REUTERS

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В воскресенье, 4 февраля, сторонники экс-главы Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят в Киеве очередной антиправительственный марш - «Марш за будущее». По некоторым данным, в акции принимают участие около тысячи. Все эти люди не довольны ситуацией в стране и требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко, а также проведения досрочных выборов в Верховной раде.

Как стало известно, протестующие собрались в парке имени Тараса Шевченко, откуда организованной колонной выдвинулись в направлении Европейской площади. Возглавляет шествие сам Саакашвили.

Некоторые участники акции держат в руках флаги Украины. При этом толпа скандирует «Отставка», «Барыг на нары», «Порошенко, Янукович, ваши нары будут рядом», передает ТАСС.

Напомним, в начале декабря прошлого года сторонники Саакашвили провели несколько маршей «За импичмент». А 18 декабря бывший одесский губернатор решил взять тайм-аут и объявил перерыв в акциях протеста.