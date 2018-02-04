2018-02-04T20:31:29+03:00
В мире

На выборах президента Кипра лидирует действующий глава государства Анастасиадис

По итогам подсчета 50% бюллетеней, кандидат от правоцентристской партии заручился поддержкой 57% избирателей
Денис СУХОВ
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Президент Кипра Никос АнастасиадисПрезидент Кипра Никос АнастасиадисФото: !Архив "КП"
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Во втором туре выборов президента Кипра лидирует действующий глава государства, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис. После подсчета 50% бюллетеней он получил 57% голосов сограждан. Об этом сообщили в избирательной комиссии республики.

Его оппонент, выдвиженец от оппозиционной левой партии АКЕЛ Ставрос Малас, заручился поддержкой 42,9% избирателей.

По данным избиркома, явка на выборах составила 73%, что значительно ниже уровня президентских выборов 2013 года (83%), однако на 2% выше явки в первом туре нынешнего голосования.

В целом результаты голосования довольно точно совпадают с данными exit poll-ов, которые определенно отдавали победу Анастасиадису. Официально имя нового президента Кипра объявят на стадионе «Тассос Пападопулос» в 22:30 по местному времени (23:30 мск).

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