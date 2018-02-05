Эксперты составили рейтинг самых дорогих автомобилей в России

5 Февр. 2018 2018-02-05T14:37:28+03:00

Так выглядит салон самого дорогостоящего в России автомобиля Rolls-Royce Phantom Фото: производителя

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Рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных на российском рынке, возглавил лимузин Rolls-Royce Phantom стоимостью 35 млн 865 тысяч рублей. Такие результаты представило аналитическое агентство "Автостат" на основе данных, собранных в конце прошлого года.

Примечательно, что оставшиеся места в топ-3 этого рейтинга разделили автомобили той же марки. Так, на второй позиции оказался Rolls Royce Dawn за 28 млн 168 тысяч рублей, а на третьей - удешевленная версия Phantom, Rolls-Royce Ghost стоимостью 24,7 млн рублей.

Также, по данным экспертов, в пятерку самых дорогих в России автомобилей вошли седан Bentley Mulsanne, который оценивается в 23,5 млн рублей, и спорткар Ferrari 812 за 22,4 млн рублей, передает газета "Известия".

Ранее стало известно, что всего с января по октябрь 2017 года граждане РФ потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,57 триллиона рублей. При этом предпочтение отдавалось машинам марок Toyota, KIA и LADA.