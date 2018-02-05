2018-02-05T18:47:58+03:00
Происшествия

Жена популярного русскоязычного блогера сообщила о его смерти

Известного игрока в Minecraft нашли с ножом в спине
Алексей КАРЕЛИН
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Михаил Кирияк, он же The Natacorn, найден мертвым. Фото: Youtube.com, Яна соболеваМихаил Кирияк, он же The Natacorn, найден мертвым. Фото: Youtube.com, Яна соболева
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Жена Михаила Кирияка, известного в интернете под ником The Natacorn, написала на своей странице ВКонтакте о смерти мужа. Его друзья подтверждают информацию и говорят, похороны завтра.

«Больше не будет ничего хорошо. Тебя больше нет с нами, и тебе вонзили в спину нож, в буквальном смысле», - написала Кира Кирияк.

Один из комментаторов поделился якобы полицейской сводкой. В ней говорится, что Кирияка нашли мертвым в Тирасполе 1 февраля после полудня. Судя по ранам, блогера били ножом в спину, шею и в затылок. Из квартиры пропали системный блок, монитор и фотоаппарат Canon. В убийстве полиция подозревает, согласно «сводке», двое ранее не судимых студентов Бендерского политехнического филиала ПГУ имени Шевченко. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу в Республиканскую клиническую больницу.

The Natacorn пропал 31 января. На своем канале в Youtube он имел около 180 000 подписчиков, которых Кирияк развлекал видеороликами об игре Minecraft.

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