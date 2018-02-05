Путин разрешил выдавать в иностранной валюте зарплату работающим за рубежом гражданам

5 Февр. 2018 2018-02-05T21:11:14+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским компаниям выдавать в иностранной валюте зарплату работающим за рубежом гражданам. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Цель закона заключается в обеспечении возможности получения находящимися за пределами территории РФ гражданами заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей... в иностранной валюте», - говорится в пояснительной записке.

До принятия поправок Трудовой Кодекс и валютное законодательство позволяли российским компаниям выплачивать зарплаты гражданам только в рублях. При этом получить плату от работодателей можно было только на счет, открытый в российском банке.

Отдельной новеллой идут поправки о зарплате сотрудникам дипломатических служб и работникам представительств, которые и ранее получали зарплаты в иностранной валюте. Поправки устраняют необходимость перечисления выплат в банки на территории РФ.