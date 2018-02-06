2018-02-06T06:10:21+03:00
Происшествия

СКР показал кадры задержания дагестанских высокопоставленных чиновников

Во вторник суд в Москве решит вопрос об аресте подозреваемых в хищениях членов правительства Дагестана [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подозреваемые в хищении денежных средств из бюджета Республики Дагестан были задержаны 5 февраляПодозреваемые в хищении денежных средств из бюджета Республики Дагестан были задержаны 5 февраляФото: кадр с видео
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Во вторник, 6 февраля, суд в Москве будет решать вопрос об аресте высокопоставленных дагестанских чиновников, задержанных по подозрению в хищении денег, выделенных из бюджета республики на реализацию социальных программ в Дагестане.

Об этом рассказал ТАСС знакомый с ситуацией источник, уточнив, что следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что Главное управление СКР по расследованию особо важных дел возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».

Задержание членов правительства Республики Дагестан.Следователями СК России расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона. В ходе следствия установлена причастность к совершению хищения временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, врио заместителей председателя республиканского правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц. При проведении следственных мероприятий следователями СКР во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски. В ходе обысков у Абдусамада Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

Напомним, 5 февраля в Дагестане были задержаны высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе врио премьер-министра республики Абдусамад Гамидов, его заместители и бывший министр образования Дагестана Шахабаса Шахова.

После этого врио главы Дагестана Владимир Василев отправил в отставку региональный кабмин и назначил временного председателя правительства республики.

Задержанных врио премьер-министра Дагестана Гамидова и двух его замов отправили в Москву на допрос.По данным силовиков, установлена причастность к крупному хищению врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Все они задержаны

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