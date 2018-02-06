2018-02-06T07:49:44+03:00
Экономика

В МИД РФ заявили о прогрессе в переговорах с Японией о совместной деятельности на Курилах

По словам замглавы ведомства Игоря Моргулова, движению вперед способствует "активный позитивный настрой обеих сторон"
Екатерина БОЛГОВА
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Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗаместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил о прогрессе в переговорах между Россией и Японией о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

"Налицо осязаемое движение вперед, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон", - сказал Моргулов перед началом переговоров со своим японским коллегой Такэо Мори в Токио.

Он отметил, что у Москвы и Токио сейчас "есть понимание осуществления основных принципов совместной хозяйственной деятельности".

"На высшем уровне определены пять приоритетных направлений, а в рабочих группах начат предметный разговор о практическом осуществлении проектной деятельности", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что цель двух стран — определить взаимовыгодные механизмы коммерческой деятельности, которые бы соответствовали задачам двух государств. Моргулов также призвал "тщательно оберегать наш переговорный процесс от политической конъюнктуры", передает ТАСС.

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