В МИД РФ заявили о прогрессе в переговорах с Японией о совместной деятельности на Курилах

6 Февр. 2018 2018-02-06T07:49:44+03:00

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Заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил о прогрессе в переговорах между Россией и Японией о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

"Налицо осязаемое движение вперед, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон", - сказал Моргулов перед началом переговоров со своим японским коллегой Такэо Мори в Токио.

Он отметил, что у Москвы и Токио сейчас "есть понимание осуществления основных принципов совместной хозяйственной деятельности".

"На высшем уровне определены пять приоритетных направлений, а в рабочих группах начат предметный разговор о практическом осуществлении проектной деятельности", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что цель двух стран — определить взаимовыгодные механизмы коммерческой деятельности, которые бы соответствовали задачам двух государств. Моргулов также призвал "тщательно оберегать наш переговорный процесс от политической конъюнктуры", передает ТАСС.