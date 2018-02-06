2018-02-06T07:58:31+03:00
В мире

В Китае провели испытания комплекса ПРО средней дальности

Минобороны КНР сообщило, что все задачи испытаний были достигнуты
Екатерина БОЛГОВА
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Китай провел испытание по перехвату ракет средней дальностиКитай провел испытание по перехвату ракет средней дальностиФото: REUTERS
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Народно-освободительная армия Китая сообщила об успешном проведении испытании комплекса противоракетной обороны средней дальности наземного базирования.

"Пятого февраля Китай в пределах национальной территории провел технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности", - сообщило китайское оборонное ведомство в своем аккаунте в WeChat.

Отмечается, что «все поставленные в ходе испытаний цели были достигнуты».

При этом тип задействованных ракет, а также системы перехвата ракет средней дальности наземного базирования не указываются.

"Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств", - подчеркивает Минобороны Китая. Других подробностей военное ведомство не сообщило.

Напомним, в декабре 2017 года в Китае прошли российско-китайские командно-штабные учения по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность-2017».

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