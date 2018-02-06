В Китае провели испытания комплекса ПРО средней дальности
Народно-освободительная армия Китая сообщила об успешном проведении испытании комплекса противоракетной обороны средней дальности наземного базирования.
"Пятого февраля Китай в пределах национальной территории провел технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности", - сообщило китайское оборонное ведомство в своем аккаунте в WeChat.
Отмечается, что «все поставленные в ходе испытаний цели были достигнуты».
При этом тип задействованных ракет, а также системы перехвата ракет средней дальности наземного базирования не указываются.
"Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств", - подчеркивает Минобороны Китая. Других подробностей военное ведомство не сообщило.
Напомним, в декабре 2017 года в Китае прошли российско-китайские командно-штабные учения по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность-2017».