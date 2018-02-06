6 Февр. 2018 2018-02-06T10:39:40+03:00

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После встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о стабилизации цен на нефть благодаря действиям стран ОПЕК+.

"Цены на нефтяном рынке вошли в стадию стабилизации", — сказал Мадуро по итогам переговоров.

В конце 2016 года ОПЕК и другие не входящие в организацию страны (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти в целом на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. Из них 300 тысяч баррелей в сутки приходятся на Россию. В ноябре прошлого года соглашение было продлено на весь 2018 год.

Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на 22 июня. Она состоится в Вене. Участники сделки могут заявить о том, как будет выглядеть механизм выхода из венских договоренностей.

"Хочу предложить официально ОПЕК+ расширить механизмы работы комитета совместного мониторинга на будущие годы", – добавил Мадуро, передает РИА Новости.