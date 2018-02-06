СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье

6 Февр. 2018 2018-02-06T12:03:09+03:00

В результате инцидента в Южном Бутово пострадали четыре человека, а также был разрушен фасад жилого дома

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Следственный отдел по городу Видное возбудил уголовное дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье, в результате которого пострадали четыре человека. В происшествии усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил при ведении горных, строительных и иных работ

Напомним, что инцидент произошел 5 февраля на 20 этаже новостройки в деревне Бутово Ленинского района. Рабочие, занимавшиеся ремонтом в одной из квартир, рассказали, что заправили газовый баллон без измерительных приборов на заправочной станции недалеко от шоссе Энтузиастов. После того, как они занесли все оборудование в помещение и приступили к работам, прогремел взрыв, за которым последовал пожар.

В результате четыре человека получили ожоги различной степени, также был разрушен фасад здания, лестничная площадка, сама квартира и повреждены припаркованные под окнами дома автомобили. По данным, СК сумма ущерба составила не менее 500 тысяч рублей.