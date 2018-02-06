2018-02-06T16:29:50+03:00
Общество

Россия и Бруней подписали соглашение об отмене виз

Документ оговаривает срок пребывания не более 14 дней
Алексей КАРЕЛИН
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Всего россияне могут въезжать без виз в 120 стран.Всего россияне могут въезжать без виз в 120 стран.
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Правительства России и Брунея-Даруссалама подписали соглашение о взаимной отмене виз. Теперь граждане обоих государств могут обходиться загранпаспортами, если их срок пребывания в стране не превышает двух недель. Кроме того, виза понадобится, если гражданин собирается зарабатывать в стране или учиться.

«Граждане России и Брунея, являющиеся владельцами общегражданских заграничных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 14 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется для работы по найму, учебы или какой-либо приносящей доход деятельности», - сообщает МИД РФ.

Государство Бруней находится в Юго-Восточной Азии и граничит с Малайзией. Всего россияне могут въезжать без виз в 120 стран. В их число входят Багамские острова, Бразилия, Венесуэла, Гонконг, Доминикана, Индия, Индонезия и многие другие.

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