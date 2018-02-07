Один человек погиб в результате мощного пожара на западе Лондона

7 Февр. 2018 2018-02-07T09:37:29+03:00

Ликвидацией возгорания в жилом доме занимались около 80 пожарных и правоохранителей

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Мощный пожар разгорелся на западе британского Лондона поздно вечером во вторник, 6 февраля. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома, расположенного в районе Холланд-парк.

По последним данным, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек. О других жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Всего на месте происшествия работали двенадцать пожарных машин, а также около 80 спасателей и сотрудников правоохранительных органов. В рамках меры предосторожности ими были эвакуированы жители восьми соседних домов.

Между тем, как сообщается на официальном сайте пожарной службы столицы Великобритании, огнем был частично поврежден первый этаж здания, а также квартира этажом выше.

Потушить пламя удалось лишь глубокой ночью. Причина возникновения пожара в настоящий момент выясняется.