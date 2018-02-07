2018-02-07T16:32:22+03:00
В мире

В Нидерландах прокуратура возбудила дело о призывах убить Санта-Клауса

В Facebook некто предложил «навсегда избавиться от раздражающего актера», игравшего сказочного персонажа
Алексей КАРЕЛИН
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В Нидерландах Санта-Клауса называют Синтаклаасом.В Нидерландах Санта-Клауса называют Синтаклаасом.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Донгераделе, что в Нидерландах, прокуратура расследует дело о призывах убить Санта-Клауса. Посты с таким предложением появились на короткое время в социальной сети Facebook. Неизвестный предлагал расправиться не только со сказочным персонажем, но и с игравшим его актером.

Следователи приписывают авторство сообществу «Серый век», члены которого выступают против расизма и колониализма. Недавно «Серый век» упоминался в отчете контртеррористического подразделения правительству, сообщает Telegraaf.

Представитель прокуратуры Мери Халлебеек подтвердил, что ведомство расследует «шокирующее дело» об угрозах Санте-Клаусу. Мэр Донгерадела Марги Ваандерс охарактеризовала опубликованное в соцсети послание как «очень жестокое», поэтому полиция и прокуратура восприняли его со всей серьезностью.

Санта-Клаус является прообразом Святого Николая, день которого в Нидерландах отмечают 5 декабря. В страну Санта-Клаус прибывает на корабле, его встречают местные жители, что попадает на все национальные телеканалы. Санта-Клауса сопровождает Черный Пит - черноликий персонаж с головным убором в перьях. Его образ правозащитники считают расистским, из-за чего в прошлом ноябре в Нидерландах прошел митинг против Черного Пита.

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