Врачи сборной Норвегии привезли на Олимпиаду 6000 доз лекарств от астмы

8 Февр. 2018 2018-02-08T06:03:58+03:00

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Врачи сборной команды Норвегии привезли с собой на Олимпиаду в Пхенчхане шесть тысяч доз препаратов от астмы. Причем этот запас предназначен только для здоровых атлетов. Страдающие астмой спортсмены будут использовать свои личные лекарства.

"Мы привезли такое количество доз, основываясь на опыте предыдущих ОлимпиадМы должны быть готовы ко всему, мы несем ответственность за 250 человек. Большую часть лекарств мы привезем обратно", - пояснила глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг.

Как сообщает сайт телеканала NRK, среди запасов норвежцев 1,8 тыс. доз симбикорта, по 1,2 тыс. доз атровента, альвеско и айромира, 360 доз вентолина, а также 43 ингалятора и 10 небулайзеров.

Отметим, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2017 частично запретило использовать сальбутамол. При назначении врачей спортсмены могут употреблять не более 1600 микрограмм в течение 24 часов.

Как писал сайт kp.ru, в преддверии ОИ-2018 российские спортсмены сдали 1240 допинг-проб. Большая часть пришлась на лыжные виды и сноуборд - 471. Второе место - у конькобежных видов (бег на коньках, шорт трек и фигурное катание) - 275 тестов. В биатлоне - 164 теста.

На втором месте по числу допинг-проб Германия (844). Третье место за Канадой (504), далее идут США (433) и Швеция - 403. У Норвегии было 306 допинг-тестов в этот зачетный период.

В число стран, у которых были взяты допинг-пробы во всех видах спорта вошли Россия, США, Канада, Германия, Италия и Южная Корея.