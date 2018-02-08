Песков о поездке Собчак в США: я уже имею одно предупреждение от ЦИК, не хочу получить второе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать поездку кандидата в президенты Ксении Собчак в Вашингтон. Об этом сообщает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Как отметил представитель Кремля, ранее он уже получил одно предупреждение от Центризбиркома. «Я не буду это комментировать. Я уже имею одно предупреждение от Памфиловой, не хочу получить второе», - сказал Песков.
Напомним, ранее пресс-секретарю пришлось извиняться за высказывание в пользу Владимира Путина. Дело в том, что после того, как Дмитрий Песков назвал нынешнего главу нашего государства «абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа», глава ЦИК Элла Памфилова сделала ему замечание.
Что касается Собчак, то в настоящее время она находится в США. Причем для американской публики телеведущая предстала в ореоле «борца с режимом» и «надежды прогрессивного человечества».