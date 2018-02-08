2018-02-08T10:17:41+03:00
Политика

Песков о поездке Собчак в США: я уже имею одно предупреждение от ЦИК, не хочу получить второе

Представитель Кремля не стал комментировать визит кандидата в президенты в Вашингтон
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковПресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать поездку кандидата в президенты Ксении Собчак в Вашингтон. Об этом сообщает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Как отметил представитель Кремля, ранее он уже получил одно предупреждение от Центризбиркома. «Я не буду это комментировать. Я уже имею одно предупреждение от Памфиловой, не хочу получить второе», - сказал Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарю пришлось извиняться за высказывание в пользу Владимира Путина. Дело в том, что после того, как Дмитрий Песков назвал нынешнего главу нашего государства «абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа», глава ЦИК Элла Памфилова сделала ему замечание.

Что касается Собчак, то в настоящее время она находится в США. Причем для американской публики телеведущая предстала в ореоле «борца с режимом» и «надежды прогрессивного человечества».

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