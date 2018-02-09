Курды захватили двух палачей ИГ* из британской четверки

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:08:28+03:00

Отряд из четырех человек прозвали Beatles из-за британского акцента его членов

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В Сирии отрядам курдов удалось взять в плен двух палачей из отряда террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в РФ). Его члены получили известность благодаря казням и пыткам над европейцами и американцами, в том числе над журналистами.

Как передает The New York Times, захваченных боевиков зовут Александа Коти и Эль-Шафи Эльшейх. Отряд, в который входили террористы, прозвали Beatles, поскольку все члены ранее проживали в Лондоне и говорили с британским акцентом.

Возглавлял четверку палачей Мухаммед Эмвази. Его ликвидировали в 2015 году в ходе авиаудара. Второго из этого отряда - Эйна Дэвиса, задержали ранее. Он находится под стражей в Турции. Последними на свободе оставались Коти и Эльшейх.

Американские власти полагают, что сирийские Beatles казнили не менее 27 пленников, среди которых были журналисты из США Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф.

Издание пишет, что террористы ИГ вытеснены с большей части территории Сирии, но лидер организации Абу Бакр Аль-Багдади, провозгласивший халифат в 2014 году, остается невредим.

Как писала «Комсомольская правда», в октябре прошлого года стало известно о ликвидации одного из самых знаменитых вербовщиков террористов по кличке «Белая вдова». Она погибла в результате удара американского дрона, пытаясь сбежать из Ракки. Британская разведка называет ее лучшей вербовщицей ИГ. Она поставляла террористам молодых женщин и готовила их к совершению терактов на Западе.