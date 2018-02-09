2018-02-09T05:49:43+03:00
Общество

Минтруд будет отвечать за своевременность выплат на первого и второго ребенка

Ведомство ввело для регионов еженедельную отчетность по выплаченным средствам
Юлия ДИВЕЕВА
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Минтруд проследит, чтобы малоимущие семьи вовремя получали пособия на детейМинтруд проследит, чтобы малоимущие семьи вовремя получали пособия на детей
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Министерство труда РФ в 2018 году будет следить за своевременностью выплат на первого и второго ребенка. В регионы было направлено распоряжение с требованием присылать отчеты о количестве поданных заявок на пособия и о совершенных выплатах каждую неделю.

В министерстве считают, что такая схема отчетности поможет контролировать деятельность регионов по выплате пособий, а также следить за динамикой рождаемости и определять объем необходимых бюджетных средств.

Как пишет газета «Известия», первые средства были предоставлены регионам в январе. Деньги на первенца выделяются из федерального бюджета, на второго ребенка — из средств материнского капитала. Чтобы начать получать выплаты, родители ребенка должны обратиться с заявлением в органы соцзащиты.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко подчеркнула, что на пособие могут рассчитывать только семьи с низким достатком, поэтому им важно получать его вовремя.

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