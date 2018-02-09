Российские керлингисты на Олимпиаде 2018 победили Финляндию в дабл-миксте
На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в пятницу, 9 февраля, состоялись поединки третьего тура в дабл-миксте турнира по керлингу. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий встречались с командой Финляндии, за которую выступали Оона Каусте и Томи Рантамяки и добились второй победы на турнире.
Поединок Россия - Финляндия завершился победой нашей команды со счетом 7:5. До этого наша команда одержала победу над Норвегией 4:3, а в стартовом поединке проиграла сборной США со счетом 3:9.
Отметим, что Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий - чемпионы мира 2016 года в микст-керлинге. После трех туров наши входят в группу команд, которые делят 2 место в своей группе с двумя победами в активе. Первая позиция пока у Швейцарии, выигравшей все 3 встречи.
Четвертый поединок турнира россиянам предстоит провести сегодня против команды Китая.