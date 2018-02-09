2018-02-09T18:48:39+03:00
Общество

Испания выдала Соединенным Штатам россиянина Станислава Лисова

По словам адвоката, испанские власти "не учли веские юридические причины отказа в экстрадиции"
Екатерина БОЛГОВА
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Российский программист Станислав ЛисовРоссийский программист Станислав ЛисовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российского программиста Станислава Лисова власти Испании выдали Соединенным Штатам 19 января текущего года. Об этом сообщил адвокат россиянина Олег Губарев в пятницу, 9 февраля.

"Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда Испании", - сказал Губарев.

Он отметил, что представители посольства РФ в Испании и Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделали все возможное для защиты интересов Лисова.

При этом, как подчеркнул защитник, Испания "не учла веские юридические причины отказа в экстрадиции".

"Мы рекомендовали родственникам Лисова продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, которая была начата в первых числах 2018 года", - добавил адвокат, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Лисова задержали в аэропорту Барселоны по запросу США, где его подозревают в краже банковских данных, информации о кредитных картах при помощи "банковского трояна" NeverQuest.

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