Испания выдала Соединенным Штатам россиянина Станислава Лисова
Российского программиста Станислава Лисова власти Испании выдали Соединенным Штатам 19 января текущего года. Об этом сообщил адвокат россиянина Олег Губарев в пятницу, 9 февраля.
"Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда Испании", - сказал Губарев.
Он отметил, что представители посольства РФ в Испании и Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделали все возможное для защиты интересов Лисова.
При этом, как подчеркнул защитник, Испания "не учла веские юридические причины отказа в экстрадиции".
"Мы рекомендовали родственникам Лисова продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, которая была начата в первых числах 2018 года", - добавил адвокат, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, Лисова задержали в аэропорту Барселоны по запросу США, где его подозревают в краже банковских данных, информации о кредитных картах при помощи "банковского трояна" NeverQuest.