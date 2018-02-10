Лавров рассказал об отношении к России в мире

10 Февр. 2018 2018-02-10T01:42:11+03:00

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Большая часть государств в мире видят в России гаранта глобальной стабильности. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем поздравлении коллегам по случаю Дня дипломатического работника.

«Подавляющее большинство государств мира рассматривает Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения», - отметил он.

По славам главы МИД, сегодня Россия наращивает «конструктивное взаимодействие в самых разных форматах» с зарубежными партнерами во всем мире, чтобы формировать благоприятные условия для динамичного внутреннего развития страны. Кроме того, среди целей РФ «объединение усилий всего мирового сообщества перед лицом террористической угрозы и других глобальных вызовов», пишет РИА Новости.

«Наша самостоятельная, отвечающая национальным интересам линия в мировых делах опирается на поддержку российского общества. Никакие угрозы и давление к ее пересмотру не приведут», — подчеркнул Лавров.