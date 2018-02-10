США хотят увеличить число своих военных в Азии

10 Февр. 2018 2018-02-10T03:41:50+03:00

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Соединенные Штаты рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Азии. Пентагон не исключает переброску туда экспедиционных отрядов морской пехоты численностью около 2,2 тыс. человек.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, США задумались о таком шаге в качестве ответа на растущее влияние Китая в регионе. Пентагон считает, что новая оборонная стратегия КНР направлена на подрыв международного порядка.

Экспедиционные отряды морпехов предназначены для быстрого реагирования и размещаются на небольших десантных кораблях. Они способны вести морской, наземный и воздушный бой, выполнять спасательные и логистические операции и оказывать поддержку другим войскам. Пентагон использовал такие подразделения в Сирии и Ираке, а также в Афганистане.

Как отмечает издание, пока решение о возможной отправке дополнительных сил ВС США в Азию не принято.

В ноябре прошлого года сайт kp.ru публиковал выводы отчёта исследовательского центра Европарламента, в котором говорилось, что США продолжают терять свои позиции в Центральной Азии из-за возвращения региона в сферу российского влияния.