Умер композитор Йохан Йоханнссон
В субботу, 10 февраля, появилась информация о том, что умер композитор Йохан Йоханнссон. Тело музыканта нашли в его квартире в Берлине. Номинанту на премию Оскар и лауреату «Золотого глобуса» было всего 48 лет.
Сообщение о смерти исландского композитора появилось на его странице в Facebook. «Мы с глубокой печалью подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и гениальных людей... Пусть его музыка и дальше вдохновляет нас», - говорится в посте.
Между тем о причинах смерти музыканта пока ничего неизвестно.
СПРАВКА «КП»
Йохан Йоханнссон известен широкой публике как автор музыки к художественным и документальным фильмам. В частности, он написал саундтреки для таких кинолент, как «Прибытие», «Убийца» и «Пленницы». А за музыку к биографической картине «Вселенная Стивена Хокинга» он получил «Золотой глобус» и был номинирован на Оскар, «Грэмми» и премию BAFTA.