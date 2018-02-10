2018-02-10T22:39:45+03:00
Общество

Умер композитор Йохан Йоханнссон

Сообщение о том, что умер композитор Йохан Йоханнссон, появилось на странице музыканта в Facebook
Дарья ИВАШКИНА
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Композитор Йохан ЙоханнссонКомпозитор Йохан ЙоханнссонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 февраля, появилась информация о том, что умер композитор Йохан Йоханнссон. Тело музыканта нашли в его квартире в Берлине. Номинанту на премию Оскар и лауреату «Золотого глобуса» было всего 48 лет.

Сообщение о смерти исландского композитора появилось на его странице в Facebook. «Мы с глубокой печалью подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и гениальных людей... Пусть его музыка и дальше вдохновляет нас», - говорится в посте.

Между тем о причинах смерти музыканта пока ничего неизвестно.

СПРАВКА «КП»

Йохан Йоханнссон известен широкой публике как автор музыки к художественным и документальным фильмам. В частности, он написал саундтреки для таких кинолент, как «Прибытие», «Убийца» и «Пленницы». А за музыку к биографической картине «Вселенная Стивена Хокинга» он получил «Золотой глобус» и был номинирован на Оскар, «Грэмми» и премию BAFTA.

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