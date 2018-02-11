2018-02-11T02:58:37+03:00
В мире

СМИ: У Пентагона есть «идеальное оружие» против российских подлодок

В конце января Военно-морской флот США получил беспилотный корабль «Морской охотник»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Корабль-робот «Морской охотник» предназначен для работы без экипажа на бортуКорабль-робот «Морской охотник» предназначен для работы без экипажа на бортуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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30 января Военно-морской флот США получил на вооружение беспилотный корабль «Морской охотник», способный отслеживать бесшумные подводные лодки России и Китая, сообщает издание National Interest.

40-метровое судно, переданное научно-исследовательскому управлению американских ВМС, может работать без экипажа на борту. Оно предназначено для автономного плавания на расстояние в несколько тысяч морских миль и поиска относительно бесшумных дизель-электрических подлодок, а также «спрятанных» субмарин.

Эксперты отмечают, что одним из преимуществ «Морского охотника» перед традиционными эскадренными миноносцами является относительная дешевизна его эксплуатации: обслуживание беспилотного корабля обойдется 15 – 20 тысяч долларов в день, а миноносец требует ежедневных затрат в 700 тысяч «зеленых».

Ранее сообщалось, что судно было разработано агентством Пентагона DARPA и оборонной фирмой Leidos в рамках программы по созданию беспилотных кораблей для отслеживания подводных лодок (ACTUV), стоимость корабля – примерно 20 миллионов долларов, а на его разработку Пентагон выделил 120 миллионов. Впервые «Морской охотник» был спущен на воду 7 апреля 2016 года.

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