2018-02-11T09:39:14+03:00
Происшествия

СМИ: Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Большого каньона в США

Также известно о четырех пострадавших и двух пропавших без вести
Денис СУХОВ
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СМИ: Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Большого каньона в СШАСМИ: Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Большого каньона в СШАФото: REUTERS
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По меньшей мере три человека стали жертвами крушения вертолета Eurocopter EC130 национальном парке «Гранд Каньон» в США. Инцидент произошел в субботу около 17:30 по местному времени (2:30 воскресенья мск).

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Валай, на борту вертолета находились пилот и шесть пассажиров. Помимо погибших, известно также о четырех пострадавших в результате происшествия, а также двух пропавших без вести. Их поисками в данный момент занимаются местные власти.

О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Вертолет с туристами совершал тур по одной из самых знаменитых американских природных достопримечательностей. Причина крушения остается неизвестной. Отмечается, что машина получила существенные повреждения.

В настоящее время расследованием деталей происшествия занимается Федеральное управление гражданской авиации США при содействии других ведомств.

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