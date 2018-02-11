ЦРУ опровергло информацию СМИ о выплате 100 тысяч долларов «русскому информатору»

11 Февр. 2018 2018-02-11T11:18:57+03:00

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Центральное разведывательное управление США опровергло сообщения СМИ о том, что заплатило 100 тысяч долларов некоему «русскому информатору» за недостоверную информацию об американском президенте Дональде Трампе.

Журналисты The New York Times и Intercept Мэтью Розенберг и Джеймс Райзен утверждают, что неизвестный россиянин посулил вернуть ЦРУ украденное у американских спецслужб кибероружие, а также предоставить компромат на Трампа в обмен на миллион долларов. Однако таинственный информатор не сдержал обещания.

«Люди, которых надули в действительности, — это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили 100 тысяч долларов, — абсолютная неправда», - прокомментировала публикацию представитель ЦРУ Николь де Хэй.

По данным Розенберга и Райзена, ЦРУ ясно дало понять россиянину, что не заинтересовано в компромате, но провело с ним несколько встречь и после месяцев секретных переговоров агенты доставили осведомителю первый платеж на сумму 100 тысяч долларов.

Однако вместо кибероружия россиянин передал лишь «непроверенную и, предположительно, сфабрикованную информацию» о Дональде Трампе и других лицах.