2018-02-11T11:18:57+03:00
В мире

ЦРУ опровергло информацию СМИ о выплате 100 тысяч долларов «русскому информатору»

По данным газеты The New York Times, американская разведка пыталась приобрести украденное у спецслужб США кибероружие
Денис СУХОВ
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ЦРУ опровергло информацию СМИ о выплате 100 тысяч долларов «русскому информатору»ЦРУ опровергло информацию СМИ о выплате 100 тысяч долларов «русскому информатору»Фото: REUTERS
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Центральное разведывательное управление США опровергло сообщения СМИ о том, что заплатило 100 тысяч долларов некоему «русскому информатору» за недостоверную информацию об американском президенте Дональде Трампе.

Журналисты The New York Times и Intercept Мэтью Розенберг и Джеймс Райзен утверждают, что неизвестный россиянин посулил вернуть ЦРУ украденное у американских спецслужб кибероружие, а также предоставить компромат на Трампа в обмен на миллион долларов. Однако таинственный информатор не сдержал обещания.

«Люди, которых надули в действительности, — это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили 100 тысяч долларов, — абсолютная неправда», - прокомментировала публикацию представитель ЦРУ Николь де Хэй.

По данным Розенберга и Райзена, ЦРУ ясно дало понять россиянину, что не заинтересовано в компромате, но провело с ним несколько встречь и после месяцев секретных переговоров агенты доставили осведомителю первый платеж на сумму 100 тысяч долларов.

Однако вместо кибероружия россиянин передал лишь «непроверенную и, предположительно, сфабрикованную информацию» о Дональде Трампе и других лицах.

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