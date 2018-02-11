2018-02-11T15:11:13+03:00
Спорт

Три россиянки вышли в финал Олимпиады во фристайле

Столярова, Рахимова и Пертахия выступят в Пхенчхане в могуле
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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На Олимпиаде 2018 в Пхенчахне завершились квалификационные соревнования по фристайлу в женском могуле. Сразу три наших спортсменки пробились в финальную часть соревнований. Ими стали Екатерина Столярова, Регина Рахимова и Марика Пертахия.

В лучшей из двух попыток Екатерина набрала 73,40 балла, Рахимова - 72,82, а Пертахия - 70,43. Все три наших спортсменки пробились в десятку лучших и, сооветственно, сразятся за медали Олимпиады 2018 в этом виде программы.

Решающий раунд соревнований в этом виде программы пройдет чуть позже сегодня, 11 февраля, в воскресенье.

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