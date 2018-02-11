Король Иордании Абдалла II планирует встретиться с Владимиром Путиным в Москве

11 Февр. 2018 2018-02-11T22:56:47+03:00

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Король Иордании Абдалла II рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время рабочей поездки в Москву 15 февраля.

"Король Абдалла II проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в предстоящий четверг в рамках рабочего визита, с которым Его Величество посетит Москву", - говорится в сообщении королевского двора Иордании, опубликованном на официальном сайте и в микроблоге в Twitter.

Отмечается, что король планирует рассмотреть главой российского государства "отношения между двумя странами, последние события в регионе и мире, в частности в том, что касается сирийского кризиса и мирного процесса, а также усилия в борьбе с терроризмом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвредил информацию о подготовке встречи с королем Иордании Абдаллой II.

"Да, она (встреча с королем Иордании) готовится", - сказал представитель Кремля, передает ТАСС.