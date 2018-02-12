Астрономы предупредили о резком охлаждении Солнца

12 Февр. 2018 2018-02-12T12:11:24+03:00

Звезда может стать тусклой и холодной к 2050 году

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Группа американских астрономов из Калифорнийского университета в Сан‐Диего сообщила, что уже через 30 лет Солнце станет более тусклым и холодным. По словам специалистов, к такому результату приведет так называемый «гранд-минимум» солнечной активности.

Это явление является периодическим. Во время него магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета. В связи с этим падает и яркость звезды.

Свои прогнозы ученые сделали после 20-летнего анализа поведения других звезд, аналогичных Солнцу. По словам специалистов, каждые 11 лет земное светило уменьшает и увеличивает свою активность, передает сайт «Утро.ру».

При этом, согласно подсчетам астрономов, именно в 2050 году температура Солнца может опуститься до маундеровского минимума, который был зафиксирован в период примерно с 1645 по 1715 годы. Этот отрезок в истории часто связывают с малым ледниковым периодом, передает телеканал «360».