2018-02-12T23:56:52+03:00
Общество

Два московских вуза лишены лицензий Рособрнадзором

Речь идет о Московском институте физической культуры и спорта, а также Московском институте психологии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рособрнадзор лишил государственный лицензии Московский институт физической культуры и спортаРособрнадзор лишил государственный лицензии Московский институт физической культуры и спортаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В понедельник, 12 февраля, стало известно, что Рособрнадзор лишил государственный лицензии два столичных вуза: Московский институт физической культуры и спорта и Московский институт психологии.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, действие лицензии Московского института физкультуры и спорта прекращено на основании решения арбитражного суда. А институт психологии лишен госаккредитации в полном объеме из-за несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам.

Уточняется, что приостановка лицензии и лишение государственной аккредитации обязывает вуз перевести студентов по их письменному согласию в другие высшие учебные заведения, при этом должны сохраняться все условия обучения (форма и курс, а также стоимость обучения). А в случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

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