2018-02-13T11:42:51+03:00
Спорт

CAS опубликует причины недопуска каждого российского спортсмена на Олимпиаду 2018

Правда, точные сроки этого представителем суда не были названы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Антон Шипулин на Олимпиаде 2014 в Сочи.Антон Шипулин на Олимпиаде 2014 в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спортивный арбитражный суд решил, что опубликует причины недопуска каждого российского спортсмена, который получил отказ в приглашении на Олимпиаду 2018. 9 февраля в день открытия Игр CAS заявил, что апелляции 45 спортсменов и двух тренеров были отклонены.

- В мотивировочных решениях будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать, - заявил в интервью RT генсекретарь суда Матье Риб.

Точные сроки публикации, однако, названы не были. Отметим, что в понедельник, 12 февраля, французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что хотел бы знать причины, по которым от МОК не получил приглашения на Олимпиаду россиянин Антон Шипулин - лидер нашей команды.

Всего же на этих Играх за сборную России выступает 168 спортсменов. Олимпиада 2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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