2018-02-13T11:26:01+03:00
Общество

ВЦИОМ: две трети россиян осуждают супружеские измены

Согласно опросу, 79% респондентов также против однополой связи
Алексей КАРЕЛИН
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В России за последние годы увеличилась критика однополой любви и супружеских изменВ России за последние годы увеличилась критика однополой любви и супружеских изменФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Большинство россиян осуждают однополую сексуальную связь и супружескую измену. При этом негативный настрой по отношению к этим вопросам увеличился за последнюю четверть века. Такие результаты получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«С одной стороны, за последние годы усилилась неприемлемость супружеских измен и нетрадиционных отношений, с другой, отношение к абортам - прагматично понимающее», - говорит руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

К супружеской измене относится нормально каждый десятый опрошенный, осудили — 64%, из них 69% - мужчины, 57% - женщины, сообщает ВЦИОМ. К однополым связям предосудительно относятся 79%, 9% не видят в этом ничего плохого. Аборты осуждают 28%, 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, так как понимают: женщин на операцию часто толкают финансовые или иные жизненные проблемы.

Мамонов заметил, что исследования больше бы отражали реальное состояние дел, если бы респондентам предлагали оценить обыденные ситуации, а не некие ценностные понятия. В случае с последними опрашиваемые могут отвечать не так, как считают, а так, какой ответ одобряет общество.

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