2018-02-13T12:00:07+03:00
В мире

Саакашвили призвал Меркель и ЕС не допустить развала Украины

По словам политика, "коррумпированный" президент незалежной специально отослал его подальше, чтобы тот не мешал разрушать страну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский политик Михаил СаакашвилиУкраинский политик Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и Евросоюз не позволить украинскому главе Петру Порошенко осуществить развал страны.

По мнению политика, сейчас международное сообщество должно помочь ему в противостоянии коррумпированным властям незалежной.

"Если Европейский союз и, прежде всего, канцлер Ангела Меркель ничего не предпримут, Украина развалится", - сказал Саакашвили в интервью изданию Bild, подчеркнув, что именно Порошенко разрушает страну.

Экс-губернатор также рассказал о том, как происходило его выдворение из Киева. По словам политика, люди в масках схватили его и под угрозами доставили в Польшу на частном самолете. Сам Саакашвили считает, что таким образом "коррумпированный Порошенко" пытается остановить борьбу со взяточничеством в стране.

Между тем, бывший грузинский президент отметил, что хочет вернуться назад на Украину и сделает это законным путем, потому что на ближайшее время там у него запланированы крупные демонстрации.

Ранее сайт kp.ru опубликовал видео, на кадрах которого запечатлен момент задержания Саакашвили силовиками в одном из киевских ресторанов.

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