Максим Траньков признался, что "дал бы леща" Коляде за выступление на Олимпиаде 2018

СЕГОДНЯ 14:52 2018-02-13T14:52:21+03:00

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Дважды побеждавший на Олимпиаде в фигурном катании Максим Траньков признался, что не остался бы в стороне, увидев выступление в командном турнире Михаила Коляды. Молодой фигурист допустил ошибки во время своих выступлений и занял восьмое место в короткой программе.

- Здорово, что я не участвую в этом командном турнире. Следующий был вид - парное катание, и я сказал: "Если бы я сейчас в раздевалке увидел Коляду, дал бы ему леща", - заявил Траньков во время трансляции в эфире канала ОКР.

Максим Траньков в 2014 году побеждал в командном турнире Олимпиады в Сочи. В паре с Татьяной Волосожар он победил еще и в парном катании.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. Сборная России подверглась жестким санкциям со стороны МОК. В составе нашей команды выступают 168 спортсменов в различных видах спорта.