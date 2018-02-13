Песков ответил на слухи о гибели в Сирии наемников-россиян

13 Февр. 19:12 2018-02-13T19:12:48+03:00

В Кремле ответили на слухи о гибели в Сирии наемников-россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кремле не располагают детальной информацией о российских гражданах в Сирии, кроме военнослужащих, оказывающих поддержку местному правительству в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слухи о наемниках-россиянах, предположительного погибших в Дейр-эз-Зоре в результате авиаударов коалиции США, Песков призвал не использовать сообщения СМИ как первоисточник.

«Мы рекомендуем обращаться все-таки в оборонное ведомство...Мы оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих ВС РФ, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем», - добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков также отметил заявление лидера партии «Яблоко» и кандидата в президенты Григория Явлинского, призвавшего Кремль разъяснить публикации в СМИ и соцсетях о гибели россиян в Сирии.

«Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надёжные источники информации», - заключил пресс-секретарь.