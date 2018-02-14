МОК по ошибке не выслал приглашения на Олимпиаду двум россиянам

СЕГОДНЯ 05:43 2018-02-14T05:47:57+03:00

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Два российских спортсмена не получили приглашение на Зимние олимпийские игры в Пхенчхане из-за ошибки Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры.

Речь идет о конькобежце Сергее Грязцове и бобслеисте Дмитрие Попове. Рабочая группа МОК по проверке российских спортсменов, которые подали жалобы в CAS, получила список из 500 спортсменов. Из них допуск на соревнования получил 391 россиянин. Однако однако МОК сообщил в Олимпийский комитет России (ОКР) только о 389 одобренных спортсменах.

Ошибку обнаружили на заседании вынесенной панели CAS в Пхёнчхане, когда рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм. Арбитраж в итоге признал, что Грязцов и Попов имели право выступать Олимпиаде.

Напомним, что сайт kp.ru писал 9 февраля о решении Спортивного арбитражного суда по иску 47 российских спортсменов и тренеров, которых МОК не допустил на Олимпиаду-2018. CAS отклонил апелляции 45 атлетов России и двух тренеров.